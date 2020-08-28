‘Karadeniz’den yeni müjde gelebilir’

CNN Türk yayınına katılan Dönmez, Karadeniz’de açılan kuyularda üretime geçilmesiyle doğal gaz kullanımının 2023’e yetişeceğini belirterek, “Gazı uzun yıllar boyunca Bulgaristan sınırından, TürkAkım ile birlikte Kıyıköy’den alıyoruz ve 81 ilimize doğal gazı götürüyoruz. Buradaki doğal gazı ana iletim şebekesine Ereğli ya da Akçakoca’dan bağlayacağız” dedi.



40’a yakın kuyu



Dönmez, 8 bin kilometrekarelik TUNA-1 lokasyonunun sadece dörtte birinde çalışma yapıldığını ve benzer yapılarda keşiflerin olabileceğini aktararak, “Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 2 aya yeni müjde gelebilir” diye konuştu. Dönmez, Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni’nin de yıl sonuna kadar Karadeniz’de olacağını bildirerek, “Bu noktada 40’a yakın kuyu açılması gerekiyor. Bir potansiyel görülürse iki sondaj gemisi de yeterli olmayacak” ifadelerini kullandı.