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    10.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Karapınar GES için mimari proje yarışması

    Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ve Türkiye’nin en büyük güneş santrali Karapınar GES ile yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını büyüten Kalyon Holding, santralin yönetim binası için mimari proje yarışması düzenliyor.

    Karapınar GES için mimari proje yarışması

    Kalyon Holding’in, T-Lab iş birliğiyle düzenleyeceği yarışma sonucu inşa edilecek olan bina, SCADA - Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Merkezi olarak tasarlanacak.

    İlk 10 ekibe ödül

    Söz konusu yapının, Türkiye’nin güneş enerjisi alanında bilim insanlarının buluştuğu ve öğrencilerin bir araya geldiği en önemli çekim merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.

    Karapınar GES SCADA Mimari Proje Yarışması’nın jürisi mimar ve sanatçılardan oluşuyor. Yarışmanın seçici kurulunda David Green, Murat Tabanlıoğlu, Refik Anadol, Dr. Deniz Aslan, İmdat As ve Kübra Kalyoncu Şeherli bulunurken jüri başkanlığı görevini ise Melike Altınışık üstlenecek. Ön seçimi geçen ilk 10 ekibe 15 bin TL destek ödülü, birinciye 70, ikinciye 50 üçüncüye de 30 bin TL ödül verilecek.

    Yarışmaya katılmak isteyenler https://kalyonpv.com/scada/ adresinden şartname ve ilgili diğer bilgilere ulaşabilecekler. Ön seçime başvuru için son tarihin 2 Kasım 2020 olduğu yarışmada sonuçlar 25 Ocak 2021’de ilan edilecek.

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