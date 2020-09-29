Karapınar GES’te üretim başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açtığı ve 20 Mart 2017’de gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi (YEKA GES-1) ihalesini kilovatsaat başı 6,99 dolar/cent teklif vererek kazanan Kalyon Enerji’nin Karapınar’daki çalışmaları hızla sürüyor. Karapınar GES’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla geçen ay açılışı gerçekleştirilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda üretilen panellerin montajı yapılıyor.

Toplam 1000 megavat kurulu güce sahip olacak santralde her ay yaklaşık 104 bin panelin kurulumu hedefleniyor. Santral tamamlandığında yıllık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak ve her yıl 1.5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salımı engellenecek.

Uzaydan görünecek

Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata şöyle konuştu:

“Burada gözün göremediği mesafede güneş santrali olacak. 13 kilometre uzunluğunda, 1.5-2 kilometre eninde devasa bir santral. Yaklaşık 32 ayda burayı tamamlamış olacağız. Burası Çin Seddi gibi uzaydan görülen insan yapısı bir tesis olacak.”