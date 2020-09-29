BİST1.1210.00EURO9.140.45USD7.830.42ALTIN471.782.90
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Karapınar GES’te üretim başladı
    ABONE OL
    29.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Karapınar GES’te üretim başladı

    Konya’da 20 milyon metrekare alan üzerine kurulacak Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde (GES) 4 megavatlık kurulu gücün devreye alınmasıyla şebekeye elektrik verilmeye başlandı.

    Karapınar GES’te üretim başladı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açtığı ve 20 Mart 2017’de gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi (YEKA GES-1) ihalesini kilovatsaat başı 6,99 dolar/cent teklif vererek kazanan Kalyon Enerji’nin Karapınar’daki çalışmaları hızla sürüyor. Karapınar GES’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla geçen ay açılışı gerçekleştirilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda üretilen panellerin montajı yapılıyor.

    Toplam 1000 megavat kurulu güce sahip olacak santralde her ay yaklaşık 104 bin panelin kurulumu hedefleniyor. Santral tamamlandığında yıllık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak ve her yıl 1.5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salımı engellenecek.

    Uzaydan görünecek

    Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata şöyle konuştu:

    “Burada gözün göremediği mesafede güneş santrali olacak. 13 kilometre uzunluğunda, 1.5-2 kilometre eninde devasa bir santral. Yaklaşık 32 ayda burayı tamamlamış olacağız. Burası Çin Seddi gibi uzaydan görülen insan yapısı bir tesis olacak.”

     

    D-100 Karayolu'nda facianın eşiğinden dönüldüMaltepe D-100 Karayolu'nda kamyonet, bir otomobilin çarpması sonucu devrildi. Olayda bir kişi hafif yaralanırken kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Salda Gölü’ne giriş yasağı

    Salda Gölü’ne giriş yasağı

    Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

    Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

    Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

    Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

    Balık tezgâhında palamut şenliği!

    Balık tezgâhında palamut şenliği!

    Sıradaki Haber