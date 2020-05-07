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    07.05.2020 - 11:25 | | AA

    Karayollarının 2020 "yol haritası" devrede

    Karayolları Genel Müdürlüğü, bu yılın "yol haritası" kapsamında 438 kilometre otoyol, 405 kilometre bölünmüş yol, 250 kilometre tek platformlu yol yapmayı hedefliyor.

    Karayollarının 2020 "yol haritası" devrede

    AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 2003'te 1714 kilometre olan otoyol ağına, 778 kilometresi yap-işlet-devret finansman modeliyle yapılmak üzere,17 yılda 1381 kilometre daha eklendi.

    Kurum tarafından bu yıl 438 kilometre otoyol, 405 kilometre bölünmüş devlet yolu, 250 kilometre tek platformlu yol iyileştirilmesi yapılması öngörülüyor. Ayrıca 1522 kilometre BSK (Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama) yapımı ve onarımı 9 bin kilometre devlet ve il yollarında asfalt sathi kaplama yenileme ve onarımı gerçekleştirilecek.

    Bu yıl 47 kilometre uzunluğunda 282 köprü, 52 kilometre uzunluğunda 24 tünel yapımlarını da gerçekleştirecek olan Genel Müdürlük, 30 tarihi köprünün restorasyon uygulama ile 340 köprünün proje çalışmalarını yapacak.

    Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 65 kaza kara noktasını iyileştirecek olan Karayolları Genel Müdürlüğü, ayrıca 31 milyon 800 bin metrekare yatay işaretleme, 172 bin 500 metrekare düşey işaretleme ve 3 bin 100 kilometre oto korkuluk yapılması çalışmalarını hayata geçirecek.

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