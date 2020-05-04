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    HaberlerEkonomi Haberleri Karbon ayak izini yüzde 65 azaltacak
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    04.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Karbon ayak izini yüzde 65 azaltacak

    Henkel, 2025 yılı için yeni ambalajlama hedefleri ile plastik atıkları azaltmayı ve önlemeyi hedeflediğini duyurdu.

    Karbon ayak izini yüzde 65 azaltacak

    29. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan Henkel bu yılki hedeflerinden üçünü zamanından önce gerçekleştirdi: Karbondioksit salınımları yüzde 31 azaltıldı. İş sağlığı ve güvenliği alanında yüzde 42 ilerleme ile Henkel 2020 hedefinden fazla gelişme kaydetti. Bir ton ürün başına tüketilen su miktarı ise 2010’a kıyasla yüzde 28 azaldı. Şirket, üretimlerinden kaynaklanan karbon ayak izini 2025’e kadar yüzde 65 azaltmayı planlıyor.

    3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.
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