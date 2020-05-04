Karbon ayak izini yüzde 65 azaltacak

29. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan Henkel bu yılki hedeflerinden üçünü zamanından önce gerçekleştirdi: Karbondioksit salınımları yüzde 31 azaltıldı. İş sağlığı ve güvenliği alanında yüzde 42 ilerleme ile Henkel 2020 hedefinden fazla gelişme kaydetti. Bir ton ürün başına tüketilen su miktarı ise 2010’a kıyasla yüzde 28 azaldı. Şirket, üretimlerinden kaynaklanan karbon ayak izini 2025’e kadar yüzde 65 azaltmayı planlıyor.