BİST119.140-0,59EURO6,640,64USD5,990,16ALTIN305,620,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Karbonu sıfırlamak için 1 milyar dolarlık yatırım
    ABONE OL
    02.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Karbonu sıfırlamak için 1 milyar dolarlık yatırım

    AstraZeneca, 2025’e kadar küresel operasyonlarındaki karbon emisyonunu sıfıra indirmek ve 2030’a kadar da tüm tedarik zincirini karbon negatif yapmak için geliştirdiği programı duyurarak karbonsuzlaşma planlarını 10 yıldan daha uzun süre kısalttı.

    Karbonu sıfırlamak için 1 milyar dolarlık yatırım

    İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı’nda, ‘Sıfır Karbon Taahhüdü (Ambition Zero Carbon)’ stratejisini açıkladı. Bu stratejisiyle AstraZeneca, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik kapsamındaki mevcut hedeflerini hızlandırarak yenilenebilir enerji üretimini iki katına çıkarma ve hem elektrik hem de ısı tüketiminde yenilenebilir enerji kullanma taahhüdü verdi.

    Şirket, bu hedefleri gerçekleştirmek ve küresel ısınma potansiyeline neredeyse sıfır katkıda bulunacak itici gaz kullanarak yeni nesil solunum cihazı geliştirmek için 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. ‘Sıfır Karbon Taahhüdü’ projesi, AstraZeneca’nın operasyonlarının emisyon seviyesini dünya genelinde sıfıra düşürecek.

    Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı!

    Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Sıradaki Haber