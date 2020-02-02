Karbonu sıfırlamak için 1 milyar dolarlık yatırım

İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı’nda, ‘Sıfır Karbon Taahhüdü (Ambition Zero Carbon)’ stratejisini açıkladı. Bu stratejisiyle AstraZeneca, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik kapsamındaki mevcut hedeflerini hızlandırarak yenilenebilir enerji üretimini iki katına çıkarma ve hem elektrik hem de ısı tüketiminde yenilenebilir enerji kullanma taahhüdü verdi.

Şirket, bu hedefleri gerçekleştirmek ve küresel ısınma potansiyeline neredeyse sıfır katkıda bulunacak itici gaz kullanarak yeni nesil solunum cihazı geliştirmek için 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. ‘Sıfır Karbon Taahhüdü’ projesi, AstraZeneca’nın operasyonlarının emisyon seviyesini dünya genelinde sıfıra düşürecek.