Kargoda hedef dünyada ilk 5

Kargo şirketi, böylece en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi. Hava yoluyla taşınan kargo tonajının kat edilen kilometreye çarpımıyla elde edilen “FTK” verilerine göre, 2019 yılında sekizinci sırada yer alan Turkish Cargo, global hava kargo sektörünün yüzde 2.6 daralma gösterdiği şubat ayında 5’inci sıraya yükseldi ve global FTK pazar payını yüzde 4.4’e çıkardı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yalnızca kargo taşıyabildikleri bu zor günlerde görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti. Hem insani hem de ticari yönden değerli işlere imza attıklarını kaydeden Aycı, “Turkish Cargo’nun sergilediği başarı, ülkemizi hava kargo sektöründe dünyanın merkezi konumuna taşımak için kararlı olduğumuzu gösteriyor. Nitekim Kovid-19 salgını sonrası jeopolitik konumumuz ve imkânlarımız hava kargo sektöründe ülkemizi daha önemli bir oyuncu konumuna taşıyacak. Böylece 2023 yılında Turkish Cargo’yu en iyi 5 hava kargo markasından biri konumuna taşıma hedefimize daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlaç ve tıbbi ekipman

Milli hava kargo markası Turkish Cargo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gıda, yardım malzemesi, maske, medikal ekipmanlar ve ilaç taşımaları yaparak, global tedarik zincirinin aksamaması adına operasyonlarına 7/24 devam ediyor.

Turkish Cargo, ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanları öncelikle farklı kıtalardan Türkiye’ye, Türkiye’den de; Şikago, Taipei, Atlanta, Sao Paulo, Seul, New York ve Kiev başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Şirket, nisan ayında 4 bin ton ilaç taşıması ve 500 ton medikal ekipman taşıması gerçekleştirdi.

38 yere uçuyor

Dünyanın en büyük altıncı hava kargo taşıma kapasitesine sahip olan Turkish Cargo, 25 yüksek kapasiteli kargo uçağını kullanarak, direkt kargo destinasyonu olan 90 noktanın yanı sıra ana markası Türk Hava Yolları’nın filosunda bulunan 19 adet geniş gövdeli yolcu uçağıyla; Londra, Moskova, Kahire, Şanghay, Bangkok, Doha, Dubai ve Kazablanka olmak üzere 38 destinasyona hava kargo operasyonu düzenliyor.