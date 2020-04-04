Kargu-2'nin yeni teslimatları yapıldı

SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldı" denildi.
Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen Kargu-2 drone'lar, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.
İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahatlerin corona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlanması kararı uygulanmaya başlandı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar evraklarını göstererek Kocaeli'den İstanbul'a giriş yaptı