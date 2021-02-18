Karla mücadeleye 1300 kişilik ekip

Bu amaçla özel ekipmanlara sahip 1300 saha personeli görevlendirildi. Ayrıca hava şartları nedeniyle oluşabilecek uzun süreli elektrik kesintileri için de 3 bin 700 portatif ve sabit jeneratör hazır olarak bekletiliyor. Bunun yanısıra 110 adet mobil baz istasyonu da acil durumlarda hizmet vermek üzere kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde bulunuyor.



Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şunları söyledi:



“Mobilde 1.4 Gbps, sabit şebekede ise 10 Gbps hızları destekleyen güçlü altyapımızla müşterilerimize her koşulda hızlı ve kaliteli hizmet sunuyoruz. İşlerini, eğitimlerini kısaca hayatlarını halen evlerinden sürdürmek zorunda kalan milyonlarca müşterimize hava koşullarından etkilenmeden kesintisiz internet hizmeti sunmak için tüm tedbirlerimizi aldık. Ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte hizmetlerimizde bir aksama olmaması için gerek çalışanlarımızla gerekse ilgili ekipmanlarımızla hava şartlarından kaynaklanabilecek olası durumlara anında müdahale etmek için hazırız.”