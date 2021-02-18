MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Karla mücadeleye 1300 kişilik ekip
ABONE OL
18.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Karla mücadeleye 1300 kişilik ekip

Turkcell, Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte oluşabilecek olası kesintilerin önüne geçmek için tüm illerde önlemlerini aldığını açıkladı.

Karla mücadeleye 1300 kişilik ekip

Bu amaçla özel ekipmanlara sahip 1300 saha personeli görevlendirildi. Ayrıca hava şartları nedeniyle oluşabilecek uzun süreli elektrik kesintileri için de 3 bin 700 portatif ve sabit jeneratör hazır olarak bekletiliyor. Bunun yanısıra 110 adet mobil baz istasyonu da acil durumlarda hizmet vermek üzere kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde bulunuyor.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şunları söyledi:

“Mobilde 1.4 Gbps, sabit şebekede ise 10 Gbps hızları destekleyen güçlü altyapımızla müşterilerimize her koşulda hızlı ve kaliteli hizmet sunuyoruz. İşlerini, eğitimlerini kısaca hayatlarını halen evlerinden sürdürmek zorunda kalan milyonlarca müşterimize hava koşullarından etkilenmeden kesintisiz internet hizmeti sunmak için tüm tedbirlerimizi aldık. Ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte hizmetlerimizde bir aksama olmaması için gerek çalışanlarımızla gerekse ilgili ekipmanlarımızla hava şartlarından kaynaklanabilecek olası durumlara anında müdahale etmek için hazırız.”

    Drift yapıp kaçtı, polis aracına çarptıTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde drift yaptıktan sonra kaçan ve dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sırasında polis aracına çaptı. Kazanın ardından yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Beyaz şiddete örnek karar! 4 kardeşe ceza...

    Son dakika: Beyaz şiddete örnek karar! 4 kardeşe ceza...

    Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

    Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

    Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

    Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

    10 dakikada 1 aşı kuyruğu

    10 dakikada 1 aşı kuyruğu

    Sıradaki Haber