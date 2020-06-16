Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı geriledi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, Geçen yılın aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 2, adeti yüzde 24, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) ise yüzde 13 geriledi.

Ocak – Mayıs 2020 döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 19 bin keşideciye ait 97,6 bin adet çekin toplam tutarı 5,8 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 8,2 bin keşideciye ait toplam 1 milyar TL tutarındaki 16,6 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı ayına göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 59, adeti yüzde 67, tekil keşideci sayısı ise yüzde 46 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre geriledi.

Mayıs 2020 ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak yüzde 1,6, adet olarak ise 1,8 puan gerileyerek yüzde 1,8 oldu.

2020 yılı Ocak – Mayıs döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek adetinin en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olurken, keşideci sayısının ve çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 7,1 ile Mardin, yüzde 4,7 ile Artvin, yüzde 4,5 ile Bayburt, yüzde 4,1 ile Bingöl ve yüzde 4 ile Hakkari oldu.