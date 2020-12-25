Karslıların gözü Doğu Ekspresi'nde! Yüzde 80 düştü...

Karslılar koronavirüs tedbirleri kapsamında seferleri durdurulan Doğu Ekspresi’nin tekrar şehirlerine geleceği günü, dillerindeki türküyle ifade ediyor. Kars’ın ‘beyaz yalnızlığı’ son yıllarda Doğu Ekspresi’nin seferlerinin şehre katkısı ile Kış turizmine bu şehir için önemli bir katkı sunmuştu.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre pandemi şartları ile birlikte ise Kars, geçmiş yıllardaki yalnızlığına geri döndü; adeta “hayalet şehir” havasına büründü. Karslılar pandeminin bir an önce bitmesini, şehrin eski günlerine geri dönmesini hasretle bekliyor. Onun için de dillerinde “Kara Tren” türküsü, Doğu Ekspresi’nin şehre geleceği günü iple çekiyorlar. Pandemi şartlarındaki Kars’ı şehrin esnafları ve Kars Valisi Türker Öksüz ile konuştuk. İşte yanıtları:

DİBE VURDUK

Can Uzunkaya (Çıldır Gölü’ndeki Atalay’ın Yeri’nin işletmecisi): “Dibe vurmuş vaziyetteyiz. Geçen yıla göre bir kıyaslama yaparsak biz yüzde yüz oranında kayıptayız. Çünkü işletmemiz kapalı. Yaptığımız kar bisikleti ve paten gibi yatırımlar da zarar hanesine yazıldı. Şu anda son birkaç yıldır elde ettiğimiz gelirle ayakta duruyoruz.”

KONTAK AÇAMIYORUZ

Özge Özyılmaz (Kars Kazevi İşletmecisi): “Kars pandemiden dolayı sanırım en çok etkilenen şehirlerin başında geliyor. Tüm işletmeler olumsuz yönde etkilendi. 14 Mart’tan hazirana kadar zaten kapalıydık. Sonrasında kısmen açıldık ama şehre gelen yerli turist olmadığı için bunun da bir anlamı olmadı. Geçen yıla oranla yüzde 80 oranında bir düşün yaşadık. İşyerimiz kira olsaydı, kapatmak zorunda kalırdık.”

Taksici Ulaş Uzunkaya: “Çok zor durumdayız. Geçen yıl günde 300-400 km yol yaparken bu yıl kontak açmadığımız günler oldu. Geçen yıllar neredeyse hergün Ani Harebeleri’ne ve Çıldır Gölü’ne müşteri götürürürdük..”

Baha Onur Erdoğdu (Katerina Sarayı Otel işletmecisi): “Geçen yıl bu dönemde otelimizin doluluk oranı yüzde 95’ti. Bu yıl ise yüzde 28. Yılbaşı için rezarvasyonumuz ise yok. Kars’ta koronadan nasıl etkilendiğimizi anlatmak için şu örneği vereyim; geçen yıldan 2022 yılbaşı rezarvasyonlarımız doluydu. Bu rezarvasyonlarımızın tümü iptal oldu.”

E-TİCARET ETKİSİ

Sertaç Acay (Peynirci): Bizim diğer esnaf arkadaşlarımıza göre durumumuz biraz daha iyi. Kars’a daha önceki yıllarda gelen misafirlerimizin kargo talepleri ile en az zararla bu süreci götürüyoruz. Hem sosyal medyadan hem de internet sitemizden aldığımız siparişlerle dört bir yünü peynirlerimizi, ballarımızı gönderiyoruz.”

GÖZÜMÜZ BİLİM KURULU’NDA

Kar Valisi Türker Öksüz şunları söyledi:

“Tüm Türkiye olduğu gibi Kars da pandemi sürecinden ekonomik anlamda olumsuz etkilendi. Ancak pandemide şehir olarak önemli bir yol kat ettik. Şehirde vaka sayılarında önemli bir düşüş yaşandı. Pandemi döneminde Kars’a yatırımları durdurmadık. Sarıkamış’taki kayak tesislerinde de yatırımlarımız devam ediyor. Pandemiden sonra çok daha güzel bir Kars ile onları karşılayacağız.”

Öksüz, Doğu Ekspresi konusunda da Bilim Kurulu’nun vereceği kararı beklediklerini sözlerine ekledi.