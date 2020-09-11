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    HaberlerEkonomi Haberleri Kartlarla yapılan her 5 ödemenin 2'si banka kartlarıyla gerçekleşti
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    11.09.2020 - 11:14 | | AA

    Kartlarla yapılan her 5 ödemenin 2'si banka kartlarıyla gerçekleşti

    Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, ağustos ayında kartlı ödeme tutarı 102 milyar TL'ye yükselirken, kartlarla yapılan her 5 ödemenin 2'si banka kartlarıyla gerçekleşti.

    Kartlarla yapılan her 5 ödemenin 2'si banka kartlarıyla gerçekleşti

    BKM, ağustos ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, ağustos ayı sonunda Türkiye'de 72,6 milyon adet kredi kartı, 176 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2019 yılının ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6'lık, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış görülüyor.

    Toplam kart sayısı ise 248,6 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi.

    Kartlı ödemelerde yüzde 22 artış görüldü

    BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile ağustos ayında toplam 101,6 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 83,8 milyar TL'si kredi kartlarıyla ödenirken, 17,8 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı.

    Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 44 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 18 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 22 oldu.

    Her 5 kartlı ödemeden 2'si artık banka kartlarıyla gerçekleşiyor

    Geçmişte maaş kartı olarak adlandırılan ve sadece para çekmek için kullanılan banka kartları günümüzde ödemelerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bugün internetten yapılan ödemelerden simit, kahve, ulaşım gibi mikro ödemelere kadar tüm ödemelerde banka kartlarının kullanıldığı görülüyor.

    Geçen ay banka kartlarıyla 225 milyon adet ödeme yapılırken toplam ödemelerin yüzde 37'sinde banka kartları kullanıldı. 10 yıl önce her 10 kartlı ödemeden 1'i banka kartlarıyla gerçekleşirken, bugün gelinen noktada her 5 kartlı ödemeden 2'si artık banka kartlarıyla yapılıyor.

    Kartlı ödemelerin en hızlı arttığı sektör elektronik eşya oldu

    Kartlı ödemelerde, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış yüzde 78 ile "elektronik eşya" sektöründe gerçekleşti.

    Yapı malzemeleri” yüzde 49, “mobilya/dekorasyon” yüzde 33, “market-gıda” yüzde 28 ve “sağlık/kozmetik” sektörü yüzde 27 büyüme ile kartlı ödemelerde en fazla artış görülen diğer sektörler arasında yer aldı.

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