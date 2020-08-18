Kartlı ödemede arife rekoru

Bu, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 27’lik artış anlamına geliyor. Pandemi döneminde özellikle nisan ve mayıs aylarında kartlı ödemelerde daralma görülmüştü. Temmuz ayında yaşanan bu artış, haziran itibarıyla normalleşmenin başlamasıyla birlikte ödeme alışkanlıklarında da normalleşmeye işaret ediyor.

30 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelen arife günü dahil Kurban Bayramı’nda kartlarla 10.5 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu değer, 2019 yılının Kurban Bayramı’na göre kartlı ödemelerde yüzde 36 artışa işaret etti. Arife gününde ödeme adedi rekoru yenilenerek bugüne kadar bir günde gerçekleşen en fazla kartlı ödeme adedine ulaşıldı. Arife gününde 27.2 milyon adet ödeme işlemi yapılırken, bir önceki rekor 26.6 milyon adet ödeme işlemi ile bu yılın Ramazan Bayramı Arife Günü öncesinde (22 Mayıs 2020) görülmüştü. Arife gününde yaklaşık 4.3 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı’nda toplam 5 gün süresince yapılan kartlı ödemelerin yaklaşık 5’te 2’sini oluşturdu.

Kurban Bayramı’nda en fazla kartlı ödeme yüzde 30 pay ile “market-gıda” sektöründe oldu.