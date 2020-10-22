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    HaberlerEkonomi Haberleri Kartlı ödemeler eylülde %25 arttı
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    22.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kartlı ödemeler eylülde %25 arttı

    Bankalararası Kart Merkezi (BKM), eylül ayında kartlı ödeme tutarında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 25 artış görüldüğünü açıkladı.

    Kartlı ödemeler eylülde %25 arttı

    BKM verilerine göre eylül ayı sonunda Türkiye’de 73.9 milyon adet kredi kartı, 181.1 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2019 Eylül ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 8’lik, banka kartı sayısında ise yüzde 13’lük artış görülüyor. Toplam kart sayısı ise 255 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

    106.4 milyar lira

    Banka kartları ve kredi kartları ile eylül ayında toplam 106.4 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 88.2 milyar TL’si kredi kartları ile ödenirken, 18.2 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Banka kartıyla yapılan ödemeler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51, kredi kartıyla yapılan ödemeler yüzde 21, toplam kartlı ödemeler de yüzde 25 büyüdü.

    Eylül ayında, internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 25 milyar TL’yi geçti. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 18 olan internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da yüzde 23’e ulaştı. Her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme gerçekleşen iş yeri adedi geçen yıla göre yüzde 40 artarak 60 bini geçti.

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