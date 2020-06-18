Kartlı ödemelerde çifte rekor geldi

Kredi kartları ile yapılan ödeme tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalırken, banka kartı ile yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 19 artış kaydetti.

Mayıs ayında internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 19 milyar TL’ye ulaştı. Böylece mayıs ayında internetten kartlı ödemelerde rekor seviyeye ulaşılmış oldu.