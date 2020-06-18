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    18.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kartlı ödemelerde çifte rekor geldi

    Bankalararası Kart Merkezi (BKM) mayıs verilerine göre, Ramazan Bayramı öncesine denk gelen 22 Mayıs’ta 26.6 milyon adet işlemle kartlı ödeme ve 7 milyon adetlik işlemle temassız ödeme alanında rekor kırıldı. Mayısta toplam 76.2 milyar TL’lik kartlı ödeme yapıldı. Bu tutarın 63.3 milyar TL’si kredi kartları, 12.9 milyar TL’si ise banka kartları ile yapılan ödemelerden oluştu.

    Kartlı ödemelerde çifte rekor geldi

     

    Kredi kartları ile yapılan ödeme tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalırken, banka kartı ile yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 19 artış kaydetti.

    Mayıs ayında internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 19 milyar TL’ye ulaştı. Böylece mayıs ayında internetten kartlı ödemelerde rekor seviyeye ulaşılmış oldu.

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