‘Karttan çek’ dedik 1 trilyon TL ödedik

E-ticaret siteleri ve anında teslimat uygulamaları rekor taleple karşılaştı. Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) 2020 yılı verileri de bunu destekliyor.

2020 genelinde kartlı ödemeler yüzde 17 büyüyerek 1.15 trilyon TL’ye ulaştı. Kredi kartı sayısı 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla 75.7 milyon olurken, banka kartı ve ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 13 artışla 188.1 milyona çıktı. Böylece toplam kart adedi yaklaşık 264 milyona ulaştı. Türkiye toplam kart adedinde Avrupa’da lider ülke konumunu 2020’de de sürdürdü. 2020 yılında en fazla kartlı ödeme artışı elektronik eşya ve market - gıda sektöründe görüldü. 2020’de kartlı ödeme tutarının en hızlı arttığı sektör elektronik eşya oldu. İnternetten kartlı ödemeler, 2020’de yüzde 37 artarak 260 milyar TL’ye yükseldi.

İşte 2020’nin ‘en’leri

BKM, 2020’de kartlı ödemelerin ‘en’lerini şöyle açıkladı:

En fazla kartlı ödeme 27 milyon işlemle 30 Temmuz Kurban Bayramı Arife Günü’nde gerçekleşti.

En fazla kartlı ödeme 5.5 milyar TL ile 31 Aralık’ta yılbaşı alışverişi için yapıldı.

İnternetten en fazla kartlı ödeme 1.9 milyar TL ile 27 Kasım’da Muhteşem Cuma’da yapıldı.

31 Aralık’ta yılbaşı alışverişleri için 6 milyon kartla yapılan 11 milyon işlemle temassız ödeme rekoru kırıldı.

Yıl içinde en fazla kartlı ödeme tutarı gerçekleşen gün haftanın pazartesi günleri olurken, günün saat aralığı ise 15:00 - 16:00 oldu.