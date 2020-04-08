Kat irtifakı işlemleri webtapu’dan yapılacak

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde yeni tedbirler hayata geçirildi.

Randevu alınacak

Tapu müdürlüklerine gönderilen yazıda Kovid-19 salgını nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalara ilişkinkararın daha tüm birimlere bildirildiği hatırlatılarak, “İlgi ve duyurular ile KOVID-19 salgın önlemleri uyarınca izin verilen tapu işlemlerinin kapsamı da genişletilmiştir” denildi.

Bu süreçte yapılan tapu işlemlerinin analizi sonucunda, kat irtifakı/kat mülkiyeti işlemlerine ve bu işlemlere bağlı olarak yapılması gereken cins değişikliği işlemlerine yönelik taleplerin de, webtapu sistemi üzerinden başvurularak ya da e-randevu/çağrı merkezi üzerinden randevu alınarak karşılanmasına karar verildiği belirtildi. Yazıda, şu ifadelere de yer verildi:

“Müdürlüklerimizde görev yapan personelimizin sağlığının korunması için müdürlüklerimize giriş yapan vatandaşların maskesiz içeri alınmaması, başvuru biriminde ve akit masasında görevli personelimizin maske/siperlikli maske ve eldiven kullanması büyük önem arz etmektedir.”