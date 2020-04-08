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    HaberlerEkonomi Haberleri Kat irtifakı işlemleri webtapu’dan yapılacak
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    08.04.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

    Kat irtifakı işlemleri webtapu’dan yapılacak

    Koronavirüse karşı kurumların aldığı tedbir kararlarına bir yenisi daha eklendi. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, il müdürlüklerine maskesiz girişi yasakladı.

    Kat irtifakı işlemleri webtapu’dan yapılacak
    AYKUT YILMAZ Ankara

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde yeni tedbirler hayata geçirildi.

    Randevu alınacak

    Tapu müdürlüklerine gönderilen yazıda Kovid-19 salgını nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalara ilişkinkararın daha tüm birimlere bildirildiği hatırlatılarak, “İlgi ve duyurular ile KOVID-19 salgın önlemleri uyarınca izin verilen tapu işlemlerinin kapsamı da genişletilmiştir” denildi.

    Bu süreçte yapılan tapu işlemlerinin analizi sonucunda, kat irtifakı/kat mülkiyeti işlemlerine ve bu işlemlere bağlı olarak yapılması gereken cins değişikliği işlemlerine yönelik taleplerin de, webtapu sistemi üzerinden başvurularak ya da e-randevu/çağrı merkezi üzerinden randevu alınarak karşılanmasına karar verildiği belirtildi. Yazıda, şu ifadelere de yer verildi:

    “Müdürlüklerimizde görev yapan personelimizin sağlığının korunması için müdürlüklerimize giriş yapan vatandaşların maskesiz içeri alınmaması, başvuru biriminde ve akit masasında görevli personelimizin maske/siperlikli maske ve eldiven kullanması büyük önem arz etmektedir.”

    Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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