Katar, ‘petrol 40 dolar’ dedi

Katar Emiri Al Sani, Şura Meclisinin 49. Olağan Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, petrol fiyatlarındaki dalgalanmadan olumsuz etkilenmemek için bütçede petrolün varil fiyatını belirlediklerini ifade etti.

Petrol varil fiyatının 40 dolar olacağını aktaran Katar Emiri, ülkesindeki enerji sektörünün salgın nedeniyle yaşanan zorlukları en az hasarla atlatabileceğini söyleyerek, milli petrol şirketi Qatar Petroleum’un üretim ve ihracat faaliyetlerine etkilenmeden devam ettiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017’de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri, kara, deniz ve hava yolunu kapatmaları ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Günlük ortalama 600 bin varil petrol üreten Katar, 3 Aralık’ta yaptığı açıklamayla Ocak 2019’da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden (OPEC) ayrılacağını duyurmuştu.