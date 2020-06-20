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    HaberlerEkonomi Haberleri Katar sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatındaki liderliğini kaptırmadı
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    20.06.2020 - 11:25 | | AA

    Katar sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatındaki liderliğini kaptırmadı

    Dünyada geçen yıl en fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihraç eden ülke 107,1 milyar metreküple yine Katar oldu.

    Katar sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatındaki liderliğini kaptırmadı

    AA muhabirinin, "BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl dünyada toplam 485,1 milyar metreküp LNG ihracatı yapıldı.

    LNG'nin ana alıcısı Asya-Pasifik ülkeleri olarak kayıtlara geçti. Bu bölgeden sonraki en büyük alıcı ise Avrupa oldu.

    Katar, LNG ihracatını geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 artırarak 107,1 milyar metreküpe taşıdı ve zirvedeki yerini korudu.

    LNG ihracatında Katar'ı sırasıyla 104,7 milyar metreküple Avustralya, 47,5 milyar metreküple ABD ve 39,4 milyar metreküple Rusya izledi.

    Öte yandan Katar, 15,3 milyar metreküple en fazla Güney Kore'ye LNG ihraç etti.

    En fazla LNG satın alan ülke Japonya

    Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla LNG ithalatını ise 105,5 milyar metreküple Japonya gerçekleştirdi.

    Japonya'yı sırasıyla Çin, Güney Kore ve Hindistan izledi. Avrupa'da ise en büyük üç alıcı Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık oldu.

    Fransa, geçen yıl 22,9 milyar metreküp LNG ithal ederken, onu 21,9 milyar metreküple İspanya ve 18 milyar metreküple Birleşik Krallık izledi.

    Türkiye ise geçen yıl 12,9 milyar metreküp LNG satın aldı.

    Türkiye'nin ana LNG tedarikçileri ise Cezayir, Katar ve Nijerya olarak kayıtlara geçti.

    Küresel piyasada doğal gazdaki arz fazlalığı fiyatların düşmesine neden olurken, spot LNG piyasasındaki fiyatlar uzun dönemli kontratlarla belirlenmiş gaz fiyatlarının altında kaldığı için tüketici ülkeler LNG'ye yöneliyor.

    Bu yıl sonunda LNG ticaretinin küresel piyasalarda 2019'a kıyasla daha da artması ve pazar payını artırması bekleniyor.

    İstanbul'da uluslararası fuhuş ve uyuşturucu operasyonuİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “Örgütlü Olarak İnsan Ticareti ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yapan şebekeye eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 Yabancı uyruklu kadın şebekenin elinden kurtarılırken operasyonda çok sayıda çok miktarda uyuşturucunun yanı sıra lamba şeklinde kayıt yapan gizli kamera ele geçirildi.
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