‘Katar ve Çin’le ciddi swap çalışmaları var’

Pekcan, TRT Haber’de yaptığı açıklamada, yerel paralarla ticaret için fazla dış ticaret açığı verilen ülkeleri tespit ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Mevcut swap anlaşmalarının daha aktifleştirilmesi üzerine çalışmalarımız var. Katar, Çin ile ciddi çalışmalarımız var. Diğer ülkelerle de böyle bir ön çalışmamız var. Merkez Bankamız da kendileri ile ön görüşme halinde. Bizim başladığımız ve yakın takipte olduğumuz 5 ülke var yerel paralarla ticaretin gündeme gelmesiyle ilgili. Rusya ile de bizim yerel parayla ticaretimiz var. Toplamda baktığımızda 2019’da 7.6 milyar dolarlık ihracatı, 11.1 milyar dolar ithalatı yerel parayla yapmışız. Amacımız bunu daha yaygınlaştırmak. Çin ile görüşüyoruz, zaten mevcut bir swap anlaşmamız var, daha çalışılır daha güncel hale getirmemiz, kapasitesini artırmamız lazım. Güney Kore ile görüşüyoruz, kendileri ile hem serbest ticaret anlaşmamız var hem ticaret açığı veriyoruz, onlarla da bu yönde görüşmelerimiz devam ediyor. Onun dışında Malezya, Hindistan, Japonya var.”