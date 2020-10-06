85,74BİST1.1670.52EURO9.160.13USD7.770.18ALTIN478.610.18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Katar'ın yardımı Gazze'de yoksul ailelere dağıtılıyor
    ABONE OL
    06.10.2020 - 14:03 | | AA

    Katar'ın yardımı Gazze'de yoksul ailelere dağıtılıyor

    Katar'ın Gazze'de ihtiyaç sahibi 100 bin aileye gönderdiği nakdi yardımlar ulaşmaya başladı.

    Katar'ın yardımı Gazze'de yoksul ailelere dağıtılıyor

    Gazze'deki binlerce Filistinli, her aileye 100'er dolar olmak üzere gönderilen nakdi yardımı almak için postane şubelerine geldi.

    Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi'nden dün yapılan açıklamada, her aileye 100 dolarlık yardımda bulunulacağı belirtilmişti.

    Açıklamada, gerek dağıtım işlemini gerçekleştirenler gerekse yardımı alanların sağlığının korunması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine titizlikle riayet edileceğini kaydedilmişti.

    İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor. 

    İstanbul'da susuzluk alarmıİstanbul'da yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35 seviyesine kadar indi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış analizine göre ise Marmara Bölgesi'nde Eylül ayı yağışlarında normaline göre yüzde 64 azalma olduğu gözlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Vali Ümit: Bolu'da vakalar, maalesef kontrol altına alınamıyor

    Vali Ümit: Bolu'da vakalar, maalesef kontrol altına alınamıyor

    Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

    Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    2020 DGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

    2020 DGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

    Sıradaki Haber