Katılım Emeklilik ‘getiri birincisi’

Sincek, enflasyon rakamlarının üzerindeki fon getirileriyle BES’in zor zamanların güvenilir ve yüksek getirili tasarruf aracı olduğunu ispatladığını, yüzde 25 devlet katkısının da halen eşsiz ve çok cazip geldiğini aktardı.

Yüzde 34.5 getiri

Sincek, Katılım Emeklilik’in, Emeklilik Gözetim Merkezi endeksinde kurucu şirket bazında yüzde 34.5’lik getiri oranıyla emeklilik şirketleri arasında yılı birinci sırada tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:

“Sektör ortalama getirisinin yüzde 23 gerçekleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda katılımcılarımız Katılım Emeklilik fonlarını seçerek ortalama emeklilik sektörü katılımcısına göre yüzde 11.5 daha fazla getiri elde etti. Yıllık enflasyonun yüzde 14.6 olduğunu göz önünde bulundurursak da Katılım Emeklilik olarak katılımcılarımıza enflasyonun üzerinde reel olarak ortalamada yüzde 17.40 getiri sağladık.

Bireysel fon performansı olarak da yüzde 59.72’lik getirisiyle 2019 birincisi olan hisse fonumuzun 2020 yılını da tüm emeklilik fonları arasında yüzde 109.31’lik getiri ile yine birinci tamamladığını belirtmek isterim.”