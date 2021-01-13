13.01.2021 - 13:44 |
Kayseri'de gayrimenkul satışı!
Kocasinan Himmetdede Mahallesinde 2.859 m² arsa icradan satılıktır
Arsanın muhammen bedeli 260 bin lira olarak açıklandı.
Birinci satış günü 10 Mart'ta yapılacak.
Kontrolden çıkan minibüs önce kaldırıma çıktı ardından yolda yan yattıAtaşehir TEM otoyolu Çamlıca gişeler mevkisi yan yolda ilerleyen bir ticari minibüs kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıkıp çitleri ve direği devirdi, ardından yola devrilerek yan yattı. Minibüs içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.