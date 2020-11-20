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20.11.2020 - 14:52 | | AA

Kayseri'de iki önemli ulaştırma projesi hayata geçiriliyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Anafartalar-YHT Tramvay Hattı'nın temelleri yarın atılacak.

Kayseri'de iki önemli ulaştırma projesi hayata geçiriliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, temel atma töreni, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda gerçekleştirilecek projeyle, binanın mevcut dış ve iç hat terminal binaları birleştirilip restore edilerek, daha büyük ve modern bir dış hatlar terminal binasına dönüştürülecek.

Projenin hayata geçirilmesiyle Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası 8 milyon yolcuya hizmet sunabilecek.

Tramvaylar en az yüzde 60 oranında yerli ve milli olacak

Uzunluğu 6,83 kilometre olan Anafartalar-YHT Tramvay Hattı'ndaki projeyle de hat boyunca 14 istasyon inşa edilecek ve 14 kilometre ray döşenecek.

Tramvaylar en az yüzde 60 oranında yerli ve milli olacak ve hattın tamamlanmasıyla günlük 50 bin yolcuya hizmet verilecek.

    Taklalar atarak viyadükten aşağı böyle uçtuÇin'de arızalanan aracını emniyet şeridine çeken sürücü, aracın gerisine reflektör koymak yerine, yolun ortasına "kriko" koydu. Amacı diğer sürücüleri ikaz etmekti. Sürücüler fark edemeyince zincirleme kaza ise kaçınılmaz oldu.
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