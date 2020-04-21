Kayseri'de pastırmanın dilimi 1.5 TL oldu

Kayseri'de yaklaşan Ramazan ayı öncesinde pastırma ve sucuk fiyatlarına birkaç kez zam gelmesine rağmen esnaf fiyatlara yansıtmadı. Pastırmanın diliminin 1.5 TL olduğu Kayseri'de esnaf, pastırmanın bağışıklık sistemini artırdığından dolayı korona virüsten korunmak için pastırma tüketilmesi gerektiğini söyledi.

18 yıldır pastırma ve sucukla uğraşan esnaf Yasin Güzel, "Kale önünde esnafım. Çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de bir boşluk var. Sonuçta gıda sektörü çok ani büyük bir düşü yaşamadık. Ramazanın gelmesi ile işlerimizin artacağını umuyoruz. İnsanlar evlerinde pastırma, sucuk yiyeceklerdir illaki. Bu yüzden şimdilik çok fazla bir düşüş görmüyoruz. Fiyatlarımız aynı zaten. Geçen sene itibari ile fiyatlarımız aynı. Tabi bunun üzerine 2 defa 3 defa zam geldi ama esnaf olarak biz yansıtamadık. İyi bir pastırmanın kilosu 150 TL. Diğer pastırma çeşitlerimiz 130 TL, 110 TL. Sucuklarımız da 45 TL’ye satılıyor. 55 TL’ye var 70 TL’ye var. Yağ oranına göre değişiyor. 1.5 TL,2.5 TL civarında pastırma dilimi değişiyor" diye konuştu.

"Korona virüsten korunmak için pastırma tüketin"

Pastırmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini de aktaran Güzel; "Bol bol pastırma yemelerini tavsiye ediyorum. Koronadan koruduğu aşikar. İçerisinde sarımsak var çemen tozu var. Bunlar bağışıklık sistemini artıran yiyeceklerdir" ifadelerini kullandı.