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    HaberlerEkonomi Haberleri Kaza kara noktalarında "hayati" dönüşüm
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    10.03.2020 - 11:09 | | AA

    Kaza kara noktalarında "hayati" dönüşüm

    Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bir yandan Türkiye'nin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla köprülerden otoyollara kadar birçok yerde inşa çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan muhtemel kazaları önleyerek güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım için kaza kara noktalarında iyileştirmeye gitti.

    Kaza kara noktalarında "hayati" dönüşüm

    AA muhabirinin, KGM'nin 2019 Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, kurum, hayata geçirdiği yatırımlarla ülke ekonomisinin her alanına etki ederek katma değer üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyor.

    Bu kapsamda, yol kullanıcılarının güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren KGM'nin, kaza kara noktaları ve trafik güvenliği alanındaki çalışmaları özel bir yer tutuyor.

    Riskli yerlerde gerekli fiziki düzeltmeleri yaparak kazaları engellemeye ve risklerini azaltmaya çalışan KGM, 2019'da 78 kaza kara noktasının iyileştirmesini yaptı.

    Kurum, 2003-2019 döneminde ise 1614 kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimlerde iyileştirme çalışmasıyla "hayati" dönüşüme imza attı.

    Sarsma bandı uygulamaları

    KGM, özellikle tek araçlı yoldan çıkma türü kazaların azaltılması amacıyla dünyada yaygın kullanılan "sarsma bandı" uygulamalarının başlatılmasına karar verdi.

    Yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik gibi sebeplerle bulundukları şeridi terk eden veya beklenmeyen yol koşullarından dolayı uyarılması gereken sürücüler için kullanılan sarsma bantları, sesli veya titreşimli ikazda bulunuyor.

    Bu kapsamda KGM, geçen yıl 590 kilometre sarsma bandı uygulamasının yapımını gerçekleştirdi.

    Oto korkuluk çalışmaları

    2018'de motosiklet kullanıcıları için motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerinin deneme çalışmalarını başlatan KGM, geçen yıl 7,5 kilometre motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemi yaptı.

    Kurum, 2019 sonu itibarıyla 2 bin 102 kilometre oto korkuluk yapımıyla yollardaki güvenliği artırdı. 

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