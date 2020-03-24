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    HaberlerEkonomi Haberleri "KDV beyannamelerine ilişkin ödemelerin ertelenmesini memnuniyetle karşıladık"
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    24.03.2020 - 16:58 | | AA

    "KDV beyannamelerine ilişkin ödemelerin ertelenmesini memnuniyetle karşıladık"

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, KDV beyannamelerine ilişkin ödemelerin ertelenmesine dair, "Muntasar ve KDV beyannamelerine ilişkin kararla, sektörlerimizi 1,9 milyon mükellefi 'mücbir sebep' kapsamına almasını memnuniyetle karşıladık." ifadesini kullandı.

    "KDV beyannamelerine ilişkin ödemelerin ertelenmesini memnuniyetle karşıladık"

    Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı isimli paketle küresel salgının dünya ekonomisinde sebep olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik alınan tedbirlerin ihracatçıları memnun ettiğini bildirdi.

    Parasal ve mali tedbirlerle oluşturulan 100 milyar liralık paketin ilerleyen günlerde ikincil ve üçüncül aşamalarıyla ihracatçıların tamamının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adımlarla devam ettiğini kaydeden Gülle, şu ifadeleri kullandı:

    "Açıklanan paketin ardından Türk Eximbank'ın öncülük ettiği, kamu bankalarının başlattığı ve ardından özel bankaların da katıldığı tüm kredi taksit ve ödemelerinde esneklik sağlanacaklarına dair açıklamaları iş dünyamız için ayrıca moral olmuştur. Bilhassa, Irak ve İran sınır kapılarında devreye alınan temassız ihracatın Kapıkule'de de uygulanması konusunda Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalışmalar devam etmektedir. Alınan tedbirlerin etkisiyle ortaya çıkan bu olumlu görüntünün süreceğini düşünüyoruz."

    "KDV beyannamelerine ilişkin kararı memnuniyetle karşıladık"

    TİM Başkanı Gülle, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KDV beyannamelerinin ertelenmesine ilişkin, "Muntasar ve KDV beyannamelerine ilişkin kararla, sektörlerimizi 1,9 milyon mükellefi 'mücbir sebep' kapsamına almasını memnuniyetle karşıladık." değerlendirmesinde bulundu. Gülle, süreci proaktif bir şekilde beraber yürüttükleri Bakan Albayrak ile Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan'a teşekkür etti.

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