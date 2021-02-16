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16.02.2021 - 08:37 | | AA

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik

Kara yoluyla yük taşımacılığı ile reklam hizmetleri, Katma Değer Vergisi'ndeki (KDV) kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler arasına dahil edildi.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla kısmi tevkifat uygulamasında değişikliğe gidildi. Değişiklikle KDV'deki kısmi tevkifat uygulamasının kapsamı genişletildi.

Kara yoluyla yük taşımacılığı ile reklam hizmetleri de kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler arasına dahil edildi.

Kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları ile bazı mükelleflere alımlarında, ödemeleri gereken KDV'nin bir kısmını satıcıya ödemeksizin doğrudan Gelir İdaresine ödemeleri konusunda sorumluluk verildi.

Düzenleme, 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek.

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