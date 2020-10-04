Kdv Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Kdv Nasıl Hesaplanır?

Mal ya da hizmetin üretim anından tüketim noktasına kadar geçen süre içerisinde, değer artışının alıcı tarafından satıcıya ödemesi KDV olarak bilinmektedir. Özellikle ürünün ilk üretilmesi ile son anına kadar ortaya çıkan değerler katma değer vergisi olarak belirlenir.



KDV Hesaplama Nasıl Yapılır?



KDV hesaplama pek çok kişinin merak ettiği ancak nasıl bir mantığı olduğunu anlama konusunda zorluk yaşadığı sistemler arasında gelir. Bunu basit bir şekilde örnekle anlatmak mümkün. Mesela 100 bin TL'ye üretimi gerçekleşmiş bir ürünü satıcı KDV ile beraber 110 bin TL'ye satın alsın. Daha sonra bu ürün yine KDV ile beraber bu defa 121 bin TL'ye müşteriye satılmaktadır. Böylece üretim noktasından müşteriye ulaşana kadar KDV bu şekilde belirlenir.



En Basit Yöntem ile KDV Nasıl Hesaplanır?



En basit yöntem ile beraber KDV hesaplamasını bir formül üzerinden ele almak mümkün.



KDV tutarı = Mal veya hizmet bedeli x KDV oranı



Şimdi bunu bir örnekle anlatmak gerekirse şu şekilde hesaplamak mümkün;



KDV değeri olan 1,000,00 değerindeki bir mal adına;



KDV tutarı = 1,000,00 x 0,15 = 150 TL şeklinde kolay bir biçimde hesaplama yapılmaktadır.



Bu hesaplama ile beraber KDV tutarı üzerinden üretim noktasından alıcıya kadar böylesi bir hesaplama aracılığıyla üst üste yapılır. Böylece eksiksiz şekilde tam KDV tutarı, alıcının eline geçtiği anındaki miktardır.



KDV Hesaplama Aracı



İnternet üzerinden KDV hesaplama aracını kullanarak bu hesaplamayı yapmak oldukça kolay. Günümüzde artık birçok kişi bu yöntemi kullanmak suretiyle, hazırlanmış özel hesaplama sistemini değerlendirmektedir. Üstelik hem KDV hariç hem de KDV dahil fiyatları tutar üzerinden KDV oranı da hesaplamak mümkün. Böylece bir ürünün üretim ile beraber satıcı ve oradan da alıcı üzerinden tam hesaplaması eşliğinde gerçekçi bir miktar üzerinden yapılabilir.