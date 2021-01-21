Kenan Investments hisse satışında anlaştı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre 21.3 milyon lira nominal değerli hisselerin değeri yaklaşık 941 milyon lira oldu. Kenan Investments SA, Migros Ticaret AŞ’de sahip olduğu yüzde 11.77’lik hissesinin pay başına 44.15 liraya satışı konusunda Goldman Sachs International ile anlaşmaya varıldığını, satışın 26 Ocak 2021’de tamamlanmasının beklendiğini duyurdu. KAP açıklamasında şöyle denildi:

“Lüksemburg’da kurulu BC Partners Limited iştirakleri tarafından yönetilen bazı fonlara ait olan bir yatırım holding şirketi olan, Kenan Investments S.A. ve Goldman Sachs International, Migros Ticaret A.Ş. sermayesinin yaklaşık toplamda %11.77’sini temsil eden toplam 21.308.336 TL nominal değerli payların satışı konusunda anlaşmışlardı. Satış fiyatı, bedeli nakden ve peşinen devir tamamlandığında ödenmek üzere pay basına 44.15 TL olarak belirlenmiştir. Satışın 26.01.2021 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Satışın gerçekleşmesi halinde Kenan Investments S.A., ve BC Partners Limited iştirakleri tarafından yönetilen bazı fonların, Migros Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı %0 olacaktır.”