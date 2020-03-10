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    HaberlerEkonomi Haberleri Kendi işini kurana hibe
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    10.03.2020 - 07:00 |

    Kendi işini kurana hibe

    Kendi işini kurana hibe

    İş kurmak istiyorum. Hibe veriliyormuş. Ben de alabilir miyim?

    KOSGEB, kendi işini kuranlara geri ödemesiz hibe veriyor. Bundan yararlanmanın iki şartı var:

    1- KOBİ Bilgi Sistemi’ne kayıt olmak.

    2- Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde (TEKMER) ya da İŞGEM’de girişimcilik eğitimi almak.

    Bu şartları yerine getirenlere şahıs işletmesi kurarlarsa 5 bin lira, sermaye şirketi kurarlarsa 10 bin lira hibe veriliyor. Ayrıca iki yıl boyunca çalıştırdıkları personel başına ‘performans desteği’ de alabiliyorlar. Gerekli şartlar yerine getirilirse performans desteği iki yılda toplam 40 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Girişimcinin kadın, engelli, gazi ya da şehit yakını olması durumunda ise destekler çok daha artıyor.

    Aile anayasası ile uzun ömür

    Türkiye’deki şirketlerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu halde ortalama ömürleri beş yılla sınırlı kalan aile işletmelerine bu dezavantajı aşmaları için ‘kurumsallaşmaları’ öneriliyor. Kurumsallaşmanın yolu da işletmenin ana ilkelerini oluşturarak belgelemekten geçiyor. Bunun adı: Aile anayasası. Aile anayasasını oluşturmak için hukuk bürolarından, ticaret ve sanayi odalarından ya da konuyla ilgili derneklerden destek almak mümkün. İşletmenin ‘değerlerinin’ belirlenip mevcut ve gelecekteki aile üyelerinin bunlara uyacağının vurgulandığı aile anayasalarında şu konulara açıklık getiriliyor:

    Aile bireylerinin şirkette görev ve yöneticilik üstlenmelerinin koşulları.

    Aile bireylerinin şirketteki hisselerini satma koşulları.

    Profesyonellerin görev ve yetkileri.

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