23.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Kentlerde arı nüfusu artacak
Doğal hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak adına yürütülen ‘Arı Evim Geleceğim’ Projesi, doğada yalnız yaşayan (soliter) arıların meyve ve sebzelerin sürdürülebilirliğinin, verimliliğinin ve kalitesinin artırılmasına destek oluyor.
Aynı zamanda kent içerisinde peyzaj ve doğal bitki çoğalmasına da doğal yollarla katkı sağlanıyor. İstanbul ve Ankara’da başlatılan ve arı nüfusunun artırılması hedefiyle ilk yılını tamamlayan proje neticesinde; gelecek nesillerin şehir hayatında da ‘dalından doğal meyve ve sebze tüketebilmesi’ amaçlanıyor.
Megakentlerdeki arı nüfusunun artırılması için başlatılan proje, İsviçreli bebek gıdası üreticisi Hero Baby İstanbul Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde hayata geçti. Hero Baby Türkiye Pazarlama Direktörü Şirin Işık, “Geleceğimiz için, arılara sahip çıkalım diyerek ülkemizin önemli yüksek öğrenim kurumlarıyla projeyi hayata geçirdik” dedi.
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