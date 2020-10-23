Kentlerde arı nüfusu artacak

Aynı zamanda kent içerisinde peyzaj ve doğal bitki çoğalmasına da doğal yollarla katkı sağlanıyor. İstanbul ve Ankara’da başlatılan ve arı nüfusunun artırılması hedefiyle ilk yılını tamamlayan proje neticesinde; gelecek nesillerin şehir hayatında da ‘dalından doğal meyve ve sebze tüketebilmesi’ amaçlanıyor.



Megakentlerdeki arı nüfusunun artırılması için başlatılan proje, İsviçreli bebek gıdası üreticisi Hero Baby İstanbul Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde hayata geçti. Hero Baby Türkiye Pazarlama Direktörü Şirin Işık, “Geleceğimiz için, arılara sahip çıkalım diyerek ülkemizin önemli yüksek öğrenim kurumlarıyla projeyi hayata geçirdik” dedi.