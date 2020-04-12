Keskinoğlu Tavukçuluk enerjisiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'nden (EPİAŞ) enerji ticaretine ilişkin lisans alarak elektrik alış, satış yetkisine sahip bulunan Keskinoğlu Tavukçuluk, bu lisans kapsamında hem kendine ait enerji ihtiyacını karşılayabiliyor hem de başka sayaçlara da satış yapabiliyordu. Ancak, geçn ay enerji ticareti yapabilmesi için gereken teminat bedelini EPİAŞ'a ödeyemediği için enerji tedarik ettiği sayaçlar kurum tarafından 1 Mart itibariyle sistemden silindi. Bu gelişmeden sonra EPİAŞ, Keskinoğlu Tavukçuluğun enerji ihtiyacının Manisa'nın elektrik dağıtımın yapan Gediz Elektrik'ten karşılanmasını istedi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Ancak Keskinoğlu Tavukçuluğun, enerji arzına ilişkin sözleşme imzalamadığı, yasal bir zorunluluk olan güvence bedelini de yatırmadığı belirtildi. Gediz Elektrik şirketi, güvence bedeli için vade imkanı sağlamasına ve teminat mektubuyla yasal zorunluluğun karşılanabileceğini bildirmesine rağmen Keskinoğlu Tavukçuluk ile uzlaşma sağlayamadı. Gediz Elektrik, firma nezdinde girişimlerinden sonuç alamayınca yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen Keskinoğlu Tavukçuluğa enerji verilemeyeceğini resmi olarak bildirdi. Ayrıca tesislerdeki tavukların zarar görmemesi için başka bir yere nakledilmesi veya jeneratör aracılığıyla enerji temini için hazırlık yapılması gibi tüm önlemlerin alınması uyarısında bulundu.