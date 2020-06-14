KGF 400 bin işletmeye kredi verdi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve İş Bankası tarafından yürütülen Dijital Anadolu Projesi etkinliği, online platformda KOBİ’lerle buluştu. Burada konuşan KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz, pandemi döneminde farklı bir misyon üstlendiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bu dönemde gerek üretim gerekse istihdam gücünü korumak için Hazine yönetimi ile interaktif bir şekilde ihtiyaçları çok iyi analiz ederek çeşitli destek paketleri oluşturduk. 400 bin işletmeye 215 milyar TL tutarında ticari kredi kullandırdık. Bu işletmelerin yüzde 80’i KOBİ. Geldiğimiz aşamada bankacılık sektörünün ticari kredilerinin yüzde 11’i KGF garantisiyle verildi Ayrıca dünyada ilk kez bir Kredi Garanti Fonu, bireylerin kredilerine de kefil oldu. Salgın döneminde sosyal kaygıların giderilmesi ve bireysel ihtiyaçların karşılanmasına destek vermek adına 7 milyon vatandaşımıza 40 milyar TL’nin üzerinde bireysel kredi kullandırılmasını sağladık.”

Teknolojiye destek

KGF’nin hedef kitlesinin KOBİ’ler olduğunu aktaran Akdeniz, “KGF olarak hem dijitalleşme yoluyla kurumların verimliliklerini ve etkinliklerini artırmalarını hem de bizzat teknoloji üretmelerini önemsiyoruz ve destekliyoruz” dedi.

İş Bankası Kartlı Ödeme Sistemleri Birim Müdürü Kaan Koşvar da pandemi döneminde dijital işlemlerin arttığını belirttiği konuşmasında, “Bankamız rakamları üzerinden örnek verecek olursam, pandemi öncesi yüzde 83’lerde olan dijital işlemlerin oranı bu dönemde yüzde 95’e yükseldi” ifadesini kullandı.