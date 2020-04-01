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    HaberlerEkonomi Haberleri KGF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek
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    01.04.2020 - 13:24 | | AA

    KGF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek

    Kredi Garanti Fonu (KGF), Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağışla katkıda bulundu.

    KGF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek

     

    KGF'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yeni destekler başlatan Fon da katıldı.

    Bu kapsamda KGF, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağış yaptı. 

    İletişim Başkanı Altun: 'Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı'İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir surette tasvip edilemez." ifadelerini kullandı.
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