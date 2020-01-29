KGM, Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve baÄŸlantÄ± yollarÄ±nÄ±n hisse devrine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

AÃ§Ä±klamada,Â Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Odayeri-PaÅŸakÃ¶y hattÄ± ve baÄŸlantÄ± yollarÄ± ile Yavuz SultanÂ Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n de dahil olduÄŸu kesimin yap-iÅŸlet-devretÂ modeliyle yapÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik olarak KGMÂ ile gÃ¶revli ÅŸirket ICA IC Ä°Ã§taÅŸ Astaldi ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ BoÄŸaz KÃ¶prÃ¼sÃ¼ veÂ Kuzey Marmara Otoyolu YatÄ±rÄ±m ve Ä°ÅŸletme AÅž arasÄ±nda 28 MayÄ±s 2013'teÂ imzalanan veÂ sÃ¶zleÅŸme kapsamÄ±nda yapÄ±mÄ± tamamlanan otoyolun 26 AÄŸustos 2016'da trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.Â

GÃ¶revli ÅŸirketin yÃ¼zde 51 hissesinin satÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bugÃ¼ne kadar KGM'yeÂ yapÄ±lan resmi bir baÅŸvurusu bulunmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"Bu konuda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi, hisse devriyleÂ yeni ortaklÄ±k yapÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 49-51 ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.Â Bu hisse devri, 3,1 milyar dolar yatÄ±rÄ±m deÄŸerine sahip otoyolun ve Yavuz Sultan SelimÂ KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n satÄ±ÅŸÄ± anlamÄ±na gelmemektedir. DiÄŸer bir ifadeyle, 'Uygulama SÃ¶zleÅŸmesi'ndeÂ aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere otoyol kesiminin sÃ¶zleÅŸmeye uygun olarak iÅŸletme hakkÄ±na sahipÂ gÃ¶revli ÅŸirketin yÃ¼zde 51 hissesinin borÃ§larÄ±yla birlikte devrini ifade etmektedir. Projeye ortak olacak ÅŸirket,Â projenin kalan kredi anapara ve faiziyle ilgili yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri de hissesi oranÄ±nda Ã¼stlenecektir."

"KÃ–PRÃœ KGM'YE DEVREDÄ°LECEK"

Projenin yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan kredinin daha uygun koÅŸullarda yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± daÂ saÄŸlayacak sÃ¶z konusu hisse satÄ±ÅŸÄ±yla Ã¼lkeye saÄŸlanacak katkÄ±ya dikkati Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Hisse satÄ±ÅŸÄ±yla Ã¼lkemize yaklaÅŸÄ±k 2 milyar 800 milyon dolar kaynak giriÅŸi saÄŸlanacaÄŸÄ± tahmin edilmektedir. Bu tutar, TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bir projeye bir defada saÄŸlananÂ en bÃ¼yÃ¼k finansal kaynaklardan biri olup, bu hisse talebi, Ã¼lkemiz ekonomisine duyulan gÃ¼venin birÂ gÃ¶stergesidir. Hisse devri sadece iÅŸletme dÃ¶nemine yÃ¶nelik olup, Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve otoyol,Â iÅŸletme dÃ¶nemi sonunda KGM'ye devredilecektir."

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