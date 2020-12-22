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22.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Kibar Holding’den 2025’e 40 hedef

7 sektörde 22 şirketle faaliyet gösteren Kibar Holding, ‘2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi’ kapsamında 40 hedef belirledi.

Kibar Holding’den 2025’e 40 hedef

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve hedeflerini dikkate alarak ‘2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi’ni hazırladıklarını belirtti. Kayabaşı, “Bu strateji, düşük karbonlu döngüsel ekonomiye geçişin temelini oluşturacak ve 22 grup şirketimizdeki sürdürülebilirlik çalışmalarına yol gösterici olacak” açıklamasını yaptı. Grubun 2025 sürdürülebilirlik hedefleri arasında ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, çalışan sağlığına öncelik vermek, mesleki gelişim ve katılımı artırmak, ürün ve hizmet kalitesini en yüksek standartlarda sürdürmek, dijitalleşme süreçlerini tamamlamak, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına katkı koymak ve sosyal sorumluluk projelerine yönelik çalışmaları artırmak ön plana çıkıyor.

Grup şirketlerinde yıl içinde onlarca enerji ve su verimliliği projesinin devreye alındığının bilgisini veren Kayabaşı, “2019’da Kibar Grubu şirketlerinde önceki yıla göre enerji yoğunluğu yüzde 8.2 ve su yoğunluğu yüzde 4.8 azaltıldı” dedi.

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