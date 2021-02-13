Kibar Holding’den stratejik ortaklık

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, iki ülkenin önde gelen gruplarının ilk ortak girişiminin yeni açılımlar ve fırsatlar getirmesini beklediğini söyledi. Kayabaşı, şunları söyledi:

“Grubumuz, Cumhuriyet tarihinin yarısına tanıklık eden, Türkiye sanayinin gelişmesinde kaldıraç rolü üstlenen, değişime öncülük eden misyonuyla bugün global bir marka haline gelmiştir. 2012’de grubun da ilk yurtdışı yatırımı olan Ürdün yatırımından sonra ikinci yurtdışı yatırımına imza atan şirketimiz Assan Panel, sektöründe global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Assan Panel’in alanında önemli uzmanlık ve bilgi birikimi var. Bu birikimi Azerbaycan’a taşıyacağız."

'İhracat imkanı’

Söz konusu yatırımın Türki Cumhuriyetler’deki ilk yatırımları olduğu bilgisini veren Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, şunları söyledi:

“Assan Panel ve Kibar Holding’in ilk yurtdışı yatırımı olan Ürdün’deki şirketimiz ile sadece Ürdün’e değil, Mısır, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri gibi bölgeye de satış yapma imkânına kavuştuk. Şimdi Azerbaycan ile birlikte tüm Türki Cumhuriyetler’e, Kafkaslar’a hatta Rusya ve Asya ülkelerine ihracat yapma fırsatı yaratacağız. Assan Panel’in 85 ülkeye ihracat yapan, güçlü bilgi birikimi ve deneyimi de bu süreçteki en önemli itici gücümüz olacak.”