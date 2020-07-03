‘Kıdemin özünü zedeleyen düzenlemeye katılmayız’

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türk-İş Genel Sekreteri Pervul Kavlak imzasıyla yapılan açıklamada, kıdem tazminatı konusundaki değişiklik ve tamamlayıcı emeklilik sistemi düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Açıklamada şöyle denildi:



“Kıdem tazminatı müessesesinin mevcut haliyle devam etmesini ancak bu haktan yararlanamayan işçilerin yararlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda katkı yapmaya hazırız. Ancak kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması veya 25 yaş altı, 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz.

Konfederasyonumuz kıdem tazminatının özünü zedeleyecek hiçbir düzenlemeye katılmayacaktır. Kıdem tazminatı hakkına ilişkin 21., 22. ve 23. genel kurullarımızda aldığımız kararlar var. Bunun gereğini yerine getirmekte işçiler kararlıdır.”



‘Riskli bir girişim’



Kıdem tazminatı ve tamamlayıcı emeklilik sistemini birbiriyle bütünleşmesinin, oldukça riskli bir girişim olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Hükümet işçilerin emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi etmek için ikinci basamak bir tamamlayıcı emeklilik sistemi planlamak istiyorsa başta kıdem tazminatı olmak üzere mevcut haklarına dokunmamak kaydıyla bunu yapabilir.”