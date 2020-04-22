Kiğılı tedbiri elden bırakmıyor

Kiğılı açıklamasına göre, mağazalarından başlayarak e-ticarette devam ettirdiği önlemleri evlere taşıyan marka, tüketicilere güvenli hizmet deneyimi sunuyor. Açıklamada şunlar kaydedildi:



“Kigili.com’dan özenle seçilen tüm ürünler yüksek güvenlikli alanlarda paketlenerek ulaşıma hazırlanırken, gönderilerin tamamı, fatura bölümünde yer alan alkollü mendiller eşliğinde tüketicilerle buluşuyor.



67 ilde yer alan 226 mağazasında başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarını, 25 bin metrekarelik genel müdürlük, lojistik ve e-ticaret merkezlerinde sürdüren Kiğılı, hijyeni evlere taşıyor. Düzenli aralıklarla dezenfekte edilen e-ticaret bölümünde hazırlanan siparişler, eldivenli ve maskeli personel aracılığıyla tüketiciyle buluşuyor.”