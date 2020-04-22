BİST97.6190EURO7,57-0,01USD6,980,01ALTIN377,45-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Kiğılı tedbiri elden bırakmıyor
    ABONE OL
    22.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kiğılı tedbiri elden bırakmıyor

    Kiğılı, siparişi verilen gönderilerin teslimatını, fatura bölümüne koyduğu alkollü mendillerle birlikte sağlıyor.

    Kiğılı tedbiri elden bırakmıyor

    Kiğılı açıklamasına göre, mağazalarından başlayarak e-ticarette devam ettirdiği önlemleri evlere taşıyan marka, tüketicilere güvenli hizmet deneyimi sunuyor. Açıklamada şunlar kaydedildi:

    “Kigili.com’dan özenle seçilen tüm ürünler yüksek güvenlikli alanlarda paketlenerek ulaşıma hazırlanırken, gönderilerin tamamı, fatura bölümünde yer alan alkollü mendiller eşliğinde tüketicilerle buluşuyor.

    67 ilde yer alan 226 mağazasında başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarını, 25 bin metrekarelik genel müdürlük, lojistik ve e-ticaret merkezlerinde sürdüren Kiğılı, hijyeni evlere taşıyor. Düzenli aralıklarla dezenfekte edilen e-ticaret bölümünde hazırlanan siparişler, eldivenli ve maskeli personel aracılığıyla tüketiciyle buluşuyor.”

    Almanya'dan getirilen 232 Türk vatandaşı Niğde'de yurda yerleştirildiTürkiye'ye getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde'de yurda yerleştirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Siz evinizde kalın biz yanınızdayız’

    ‘Siz evinizde kalın biz yanınızdayız’

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Huzurevlerine yeni tedbir: Yeni başvuranlara 14 gün izolasyon

    Huzurevlerine yeni tedbir: Yeni başvuranlara 14 gün izolasyon

    Sıradaki Haber