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13.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Kimyada yerli üretim ithalata fren olacak

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), kimyada ithalatı frenleyecek ve cari açığın azalmasında etkili olacak sektörel rapora imza attı.

Kimyada yerli üretim ithalata fren olacak

‘Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu’ ile kimya alanında en fazla ithal edilen 157 ürün kategorisini mercek altına alan İKMİB, yerli üretim hamlesi bekleyen 103 stratejik ürün alanını belirledi. Kimya alanında ham madde ve ara mamullerdeki yüzde 70 dışa bağımlılığı azaltacak yeni bir yatırım projeksiyonu sunan İKMİB, Türk kimya sanayine güç katacak ürünlerin yerli olarak üretilmesiyle toplamda 20.7 milyar dolarlık ithalatın önüne geçileceğini öngörüyor.

‘Rekabet gücü artar’

İKMİB Başkanı Adil Pelister, raporda 2019’da 50 milyon dolar üzerinde ithalatı yapılan kimyevi ürünleri incelediklerini söyledi. Pelister, “157 ürün kategorisini mercek altına aldık ve yerli üretim hamlesi bekleyen 103 stratejik ürün alanını belirledik. Ayrıca bu grubun içerisindeki 53 ürün de, belirli koşulları sağlamak suretiyle ithalat rejimindeki V sayılı listede yer alıyor. Yani gerek Türkiye’de gerekse AB’de üretimi az ya da hiç olmayan bu tip ürünlere yüzde 0’a kadar gümrük vergisi uygulanıyor. Sektörümüzün bu ürünlere yönelik yatırımlarıyla birlikte ihracatta rekabet gücümüzü artırabiliriz” dedi. Pelister, 2021 yılı için kimya sektörü ihracat hedefinin 20.6 milyar doların üzerine çıkmak olduğunu belirtti. Sektör, 2020’de 18.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.

 

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