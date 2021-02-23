Kira indirimi kararı Nevşehir ve Sivas'taki esnafı sevindirdi

Kapadokya Havalimanı'nda taksi esnafı Muhammed Balta, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından uçak ve yolcu sayılarındaki düşüşün işlerini olumsuz etkilediğini, bu sıkıntılı süreçte kendilerine sunulan desteğin sevindirici olduğunu belirtti.

DHMİ Genel Müdürlüğünce alınan kararın ekonomik açıdan işletmecileri rahatlattığını dile getiren Balta, "Devlet büyüklerimiz sesimizi duydu. Cumhurbaşkanımız ve yetkililer bizi yalnız bırakmadı. 2020 yılına ait kira borçlarımız affedildi, 2021 ve 2022 yılı kiralarımızda ise indirim yapıldı. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Havalimanında kafe işleten Ayşe Koç ise tüm dünyayı etkilen bu sürecin geride kalmasını umut ettiklerini, kira desteğinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "İşlerimiz uçuşların dünya genelinde azalması nedeniyle sıkıntılı. Biz de esnaf olarak sorun yaşıyoruz. Bu süreçte havalimanı esnafına destek sağlayan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'e teşekkür ediyoruz. Temennimiz bu süreci en kısa sürede atlatmak." diye konuştu.

Araç kiralama firması yetkilisi Hüseyin Givegen de işlerinin önceki yıllara kıyasla azaldığını, bu süreçte kendilerine verilen desteğin sevindirici olduğunu ifade etti.

Salgın döneminden havalimanındaki iş yeri sahipleri ve çalışanlarının da olumsuz etkilendiğini kaydeden Kapadokya Havalimanı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Çetin, kiralarda indirime gidilmesinin üzerlerinden büyük yük kaldırdığını dile getirdi.

Sivas'taki esnaf da karardan memnun

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda kafeterya işleten Yener Yıldırım, salgının herkesi etkilediğini söyledi. Kararı alan yetkililere teşekkür eden Yıldırım, "Devlet bizim arkamızda. DHMİ olsun, Bakanlığımız olsun yapılan hizmetlerden memnunuz. Alınan karar ilaç gibi geldi diyebilirim." ifadesini kullandı.

Havalimanında oto kiralama işi yapan Erol Kılıç ise salgının Türkiye'de de büyük sıkıntı oluşturduğunu ifade etti. Salgın nedeniyle uçak seferlerinin iptal olduğunu, çoğu zaman az yolcu geldiğini, bundan etkilendiklerini vurgulayan Kılıç şöyle konuştu:

"DHMİ geçen yıldan olan kiramızı iptal etti. 2021 ve 2022 yılında da kiramıza zam yapmayarak mevcut kiramızın yarı bedelini almayacaklarını bizlere bildirdi. Tabii bu da bizim için çok önemli oldu. İnşallah mayıstan sonra ülkemiz rahatlar, ticaret normale döner ve bütün ülkemiz gibi biz de rahat ederiz. Çok sevindik, ekonomik olarak herkesin sıkıntı çektiği gibi biz de sıkıntı çekiyoruz. Araçlarımız yatıyor, uçak sayıları az. Buraya yatırım yapmışız, müşteri gelmedi. Sivas zaten kış ayları zor geçen bir şehir, inşallah bu sezonu iyi geçireceğimizi umuyoruz." Havalimanının otoparkını işleten Sedat Yağmur da kararın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirten Yağmur, "Ödemiş olduğumuz kiraları çıkaramıyorduk. 24 Mart ila 4 Haziran arası havalimanları komple kapalıydı ancak biz kiraları ödemiştik. Bunların komple iadesini gerçekleştirdiler. Zorlu süreçten çıkmak için güzel bir karar, mutlu olduk." diye konuştu.