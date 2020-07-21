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    HaberlerEkonomi Haberleri Kırsal kalkınma için 71 projeye 71 milyon lira hibe
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    21.07.2020 - 10:23 | | AA

    Kırsal kalkınma için 71 projeye 71 milyon lira hibe

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD-II) çerçevesinde, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe 71 projeye 71 milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

    Kırsal kalkınma için 71 projeye 71 milyon lira hibe

    Pakdemirli, yazılı açıklamasında, "yerinde üretim, yerinde işleme ve yerinde kalkınma" anlayışıyla kırsaldaki yatırımları desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

    Bu çerçevede, kırsalı kalkındırmak, kente göçü önlemek, kadın ve genç girişimcileri desteklemek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla IPARD-II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla çeşitli sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe desteği verdiklerini anımsatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

    "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuzun uyguladığı IPARD-II Programı çerçevesinde 25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 2. grup sonuçları belli oldu. Buna göre, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe açıklanan 71 projeye 71 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Bu hibe sayesinde kırsalda 183 milyon lira tutarında yatırımın hayata geçirilmesi hedefleniyor."

    Pakdemirli, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin, 43'ünün süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 3'ünün kırmızı et işleme ve kesimhane, 4'ünün kanatlı eti işleme ve kesimhane, 1'inin su ürünleri işleme, 20'sinin meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımlarını kapsadığını ifade etti.

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