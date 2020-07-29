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    HaberlerEkonomi Haberleri Kırsal kalkınma yatırımına hibe
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    29.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Kırsal kalkınma yatırımına hibe

    Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına, hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50’sine kadar hibe desteği verilecek.

    Kırsal kalkınma yatırımına hibe

    Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tarıma dayalı ekonomik yatırımlar kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik olanlar, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, karar kapsamındaki tesislerin enerji ihtiyacında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları jeotermal ve biyogazdan ısı veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesisler desteklenecek. Karar, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek.

    Su ürününden arıya kadar

    Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar ile hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesine yönelik yatırımlara da destek verilecek. Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ise arıcılık yatırımları, el sanatları, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği destek kapsamında olacak.

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