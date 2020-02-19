19.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Kırsalda 14 bin 839 yeni istihdam
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki 2 bin 745 projeye 970.2 milyon lira hibe verileceğini, bu sayede 14 bin 839 kişiye istihdam imkanı sağlanacağını bildirdi.
Pakdemirli, “Merkez Değerlendirme Komisyonu’nca uygun görülen 1063 adet ekonomik yatırım projesine 814 milyon 444 bin lira, 1682 adet ekonomik altyapı yatırım projesine de 155 milyon 729 bin lira olmak üzere toplamda 2 bin 745 projeye 970 milyon 173 bin lira hibe sağlayacağız” dedi.