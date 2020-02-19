Kırsalda 14 bin 839 yeni istihdam

Pakdemirli, “Merkez Değerlendirme Komisyonu’nca uygun görülen 1063 adet ekonomik yatırım projesine 814 milyon 444 bin lira, 1682 adet ekonomik altyapı yatırım projesine de 155 milyon 729 bin lira olmak üzere toplamda 2 bin 745 projeye 970 milyon 173 bin lira hibe sağlayacağız” dedi.