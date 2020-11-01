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    HaberlerEkonomi Haberleri Kırsalda projelerle kalkınma seferberliği
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    01.11.2020 - 11:36 | | AA

    Kırsalda projelerle kalkınma seferberliği

    Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD-II) kapsamında 3 bin 274 projeye, yaklaşık 540 milyon avroluk yatırım için 193,5 milyon avro ödeme yapıldı.

    Kırsalda projelerle kalkınma seferberliği

    AA muhabirinin, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgiye göre, ortalama büyüklüğü 6 hektar olan yaklaşık 3 milyon işletmeye sunulan tarımsal desteklerde olduğu gibi, proje bazlı sunulan kırsal kalkınma destek programlarında da çeşitlilik arttı.

    Kırsal kalkınma destekleme faaliyetleri kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda, 2016 yılı sonunda uygulanmasına başlanan IPARD II Programı'nın yaklaşık bütçesi, kesintiler sonrası 615,5 milyon avro AB katkısı ve 198 milyon avro ulusal katkı olmak üzere toplam 813,5 milyon avro olarak kaydedildi.

    IPARD II kapsamında ağustos sonu itibarıyla 22 bin 429 başvuru alınırken bunlardan 6 bin 599'u ile sözleşme imzalandı. Tamamlanan 3 bin 274 başvuru için faydalanıcılara 193,5 milyon avro ödeme yapıldı. Bu projelerin toplam yatırım tutarı yaklaşık 540 milyon avro olarak hesaplandı.

    Kırsal turizmden aile işletmelerine kadar destek sağlanıyor

    Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında ise 970 milyon lira hibe sağlandı. Bu desteklerden de 14 bin 839 kişi faydalandı.

    IPARD ve KKYDP kapsamında kırsal tarım, kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, kırsal turizm, el sanatları ve kırsalda bilişim uygulamalarına yönelik destekler sürdürülecek.

    Tarım ve kırsal kalkınma destek sisteminde, aile işletmelerinin rekabetçi ve verimli bir üretim altyapısına kavuşturulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Söz konusu kırsal kalkınma destekleme faaliyetlerinin yanı sıra bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajansları tarafından kendi planları çerçevesinde sorumluluk alanındaki illerde yürütülen tarım ve kırsal kalkınma destekleme faaliyetleri de bulunuyor.

    Kadın çiftçilere yönelik programlar

    Ayrıca, kadın çiftçilere yönelik Kadın Çiftçiler Yeniliklerle Buluşuyor Programı ve İl Özel Projeler Programı belirlenecek illerde uygulanacak.

    Tarımsal kooperatiflerin pazarlama ve tanıtım alanlarında rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla ihtiyaç analizi yapılacak, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescili konularında farkındalık artırılacak.

    İşletmelerin tarımsal kirliliği önlemeye ve çevresel performansını artırmaya yönelik destekleme modelleri oluşturulacak.

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