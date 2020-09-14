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    14.09.2020 - 10:42 |

    Kırtasiye ve kitap harcamaları 2 kat arttı

    Uzaktan eğitimin ağustos ayı sonunda başlamasıyla birlikte kitap ve kırtasiye harcamaları da bu yıl bir ay erken yapıldı. Pandemiden dolayı online alışverişlerde yükseliş devam ederken, ağustos ayında internetten yapılan kitap ve kırtasiye alışverişleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 126 artış gösterdi.

    Kırtasiye ve kitap harcamaları 2 kat arttı

    Pandemi nedeniyle okullar fiziki olarak açılmasa da uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte okula dönüş hazırlıkları bu yıl öne çekildi. BDDK tarafından 2016'da yetkilendirilen, Verilere göre ağustos ayında kitap ve kırtasiye kategorisinde internetten alışveriş hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artış gösterdi.

    Söz konusu dönemde internetten yapılan kitap ve kırtasiye alışverişleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 126 artarken, bu yılın mart-haziran aylarını kapsayan pandemi dönemine göre de yüzde 44 artış yaşandı.

    Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, şunları söyledi:

    “31 Ağustos'ta uzaktan eğitimin başlayacağının duyurulmasını takiben, normalde eylül ayında kırtasiye ve kitap kategorilerinde görülen hareketlilik bu yıl bir ay erken başladı. Yine bu dönemde özellikle temmuz ve ağustos aylarında online eğitim kategorisinde yer alan işletmelerden de yoğun başvuru aldık. Günlük 12 başvuru aldığımız günler oldu. Pandemi süreciyle birlikte tüketicilerin internetten alışverişe yöneldiğini gözlemliyoruz. Bu rakamlar bizlere hayatımızın artık pek çok alanında harcamaların dijital ortama kaydığını gösteriyor.”

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