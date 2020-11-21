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21.11.2020 - 08:29 | | DHA

Kış mesaisi başladı! Lastikçilerde kuyruk oluştu

Van’'ın Erciş ilçesinde, zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala sürücüler, lastikçilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kış mesaisi başladı! Lastikçilerde kuyruk oluştu

Hava sıcaklığının giderek düştüğü, gece yarısından sonra termometrelerin eksinin altını gösterdiği Erciş ilçesinde, gizli buzlanmaya karşı tedbir almak isteyen sürücüler, zorunlu kış lastiği takma uygulamasının başlayacağı 1 Aralık'ı beklemeden lastikçilere akın ediyor.

Kış mesaisi başladı Lastikçilerde kuyruk oluştu

Zeylan Caddesi'nde 15 yıldır lastik dükkanı olan Dinçer Nadiroğlu, Van'a kışın erken gelmesi nedeniyle 1 Aralık'ı beklemeden lastik değişimlerine başladıklarını söyledi. 3 çocuk babası Nadiroğlu, "Bilindiği gibi Aralık 1’den itibaren zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. Doğu bölgesinde kış etkisini erken gösterdiği için biz, 1 Aralık’ı beklemeden kışlık lastik değişimine başladık. Büyük bir yoğunluk var ve gördüğünüz gibi lastik değişimi için insanlar dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Müşterilerimizden ricamız son güne kalmamaları çünkü kış kendini göstermeye başladı. Bir de yanlış bir bilgiyi düzeltmek istiyorum. Kış aylarında araç sahipleri lastiklerin havasını indiriyor, buna dikkat etsinler. Lastiğin havasını indirmek çok doğru bir davranış değil. Ayrıca kışlık lastiklerimizin diş derinliği 4 santimetrenin altına düştüyse, lastiği değiştirmek gerekiyor” dedi.

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