Kısa çalışma için ödeme 3 Eylül’de

Selçuk, konuyla ilgili bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

“Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.”

Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı. Bakan Selçuk, “T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak” bilgisini verdi.