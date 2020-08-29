BİST1.101-0.76EURO8.710.10USD7.31-0.57ALTIN462.801.52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Kısa çalışma için ödeme 3 Eylül’de
    ABONE OL
    29.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kısa çalışma için ödeme 3 Eylül’de

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren vatandaşların hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

    Kısa çalışma için ödeme 3 Eylül’de

    Selçuk, konuyla ilgili bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

    “Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.”

    Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı. Bakan Selçuk, “T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak” bilgisini verdi.

     

    Yarısı etkisiz çıktı! Dezenfektan gerçeği ortaya çıktıHepimizin çantasında, cebinde yer alıyor. Mart ayından bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanları... Virüse karşı etkili diye alıyoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araştırdı. Piyasadaki el dezenfektanlarını topladı, laboratuvara götürdü. Bakın sonuç ne oldu...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Özge Sevinç’in sır ölümü için soruşturma

    Özge Sevinç’in sır ölümü için soruşturma

    Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

    Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

    Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

    Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

    Altun: Kutlamalar devlet ciddiyetiyle yapılacak

    Altun: Kutlamalar devlet ciddiyetiyle yapılacak

    Sıradaki Haber