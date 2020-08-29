29.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Kısa çalışma için ödeme 3 Eylül’de
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren vatandaşların hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
Selçuk, konuyla ilgili bir açıklama yaparak şunları kaydetti:
“Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.”
Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı. Bakan Selçuk, “T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak” bilgisini verdi.
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