Kısa Çalışma Ödeneği Haziran ödemeleri yapıldı mı? TC Kimlik numarasına göre Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihleri...

Kısa Çalışma Ödeneği hesaplara yatırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada Haziran ayı Kısa Çalışma Ödeneğinin öne çekildiğinin duyurulmasının ardından 29 Haziran tarihinde ödemeler yapılmaya başlandı. Koronavirüsün ülkemizde ortaya çıkmasının ardından onlarca işletme ve kurumun iş akışında aksamalar meydana geldi. Yaşanan süreçte çalışanların mağduriyet yaşamaması için Kısa Çalışma Ödeneği şirket ve işletmelerin başvuruları doğrultusunda verilmeye başlandı. Peki Kısa Çalışma Ödeneği hangi tarihlerde hesaplara yatacak? İşte TC kimlik numarasının son hanesine göre Kısa Çalışma Ödeneği tarihleri...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Haziran ayı Kısa Çalışma Ödeneği ve İşssizlik maaşı ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılacak. Buna göre;

TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 Haziran

TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlara 30 Haziran

TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara 1 Temmuz

TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlara 2 Temmuz

TC kimlik numarasının son rakamı8 olanlara ise ödemeler 3 Temmuz'da yapılacak.